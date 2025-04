Cerca de 500 portugueses rumaram até Espanha, até Jerez de los Caballeros, na comunidade autónoma da Estremadura para apoiar o clube local, Jerez CF, atual oitavo classificado do grupo 14 da quinta divisão espanhola, no sábado.

A romaria futebolística incomum começou com uma brincadeira, durante o podcast Falsos Lentos, onde os humoristas Diogo Batáguas, Manuel Cardoso e Carlos Coutinho Vilhena lançaram o desafio.

O sonho tornou-se realidade este sábado, com cerca de 500 portugueses a percorrerem mais de 500 quilómetros, atravessando a fronteira para apoiarem de forma efusiva o emblema espanhol, num dia que ficou assinalado como a festa hispano-lusa.

Os adeptos portugueses, vestidos a rigor com as cores do clube verde e branco, fizeram-se sentir nas bancadas, durante o jogo Jerez-UD Montijo, entoando cânticos acompanhados por tambores, vibrando como uma verdadeira claque, no Estádio Manuel Calzado Galván.

Nas redes sociais, foram partilhados vários momentos da romaria histórica, que contou com comida e bebida, boa disposição e até ao hino português em território vizinho. O jogo terminou com um empate sem golos. A vitória foi mesmo para o que se passou ao longo da viagem e na bancada.