Jayson Tatum, figura principal dos Boston Celtics, foi operado esta terça-feira a uma rutura do tendão de Aquiles e é baixa (pelo menos) até ao final dos playoffs da NBA.

«Jayson Tatum realizou hoje uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma rutura do tendão no calcâneo direito. Não há previsão para o seu regresso, mas espera-se que recupere totalmente», anunciou o clube norte-americano em comunicado.

De referir que a recuperação de uma lesão desta gravidade pode demorar vários meses (no mínimo seis) e é esperado que o jogador falhe o início da próxima temporada.

O momento da lesão ocorreu na madrugada desta terça-feira, na derrota frente aos New York Knicks. Os Boston Celtics de Neemias Queta voltam a jogar na madrugada desta quinta-feira, em partida que pode ditar o adeus ao campeão em título.

Jayson Tatum today underwent successful surgery to repair a ruptured right Achilles tendon. No timetable is currently available for his return, but he is expected to make a full recovery. Further updates will be provided when appropriate. pic.twitter.com/TTXziFtMQB