O Sporting sagrou-se, este domingo, campeão nacional de futsal pela 16.ª vez na sua história, ao golear o Benfica na Luz, por 6-2, no jogo quatro da final, fechando o título com 3-1 em vitórias na eliminatória.

A equipa de Nuno Dias viu-se a perder ao minuto nove, mas a desvantagem durou pouco. Na resposta, os leões assinaram uma reviravolta relâmpago com três golos em pouco mais de um minuto, para depois construírem uma vitória com números mais folgados. Foi mesmo a diferença mais expressiva dos quatro jogos da final e é a quarta vez que os verde e brancos alcançam o título na casa do Benfica.

O campeão europeu alinhou de início sem pivô, com João Matos, Cavinato, Pauleta e Merlim no quatro de campo, perante Nilson, Robinho, Chishkala e Jacaré do outro lado. Depois de ver esse cenário, Nuno Dias foi colocando Rocha e depois Zicky, com o jovem de 19 anos a assinar mais uma grande exibição – faz duas assistências primorosas – mostrando, de novo, que é um dos jovens talentos com maior futuro no futsal luso.

Até ao 1-0 do Benfica, registou-se uma bola na trave da baliza de Roncaglio, depois de um livre de Taynan (4m). O golo dos encarnados foi apontado por Chishkala, numa situação de três para um propiciada por Robinho, com assistência de Jacaré para o russo concluir ao segundo poste.

Só que depois disso, praticamente só deu Sporting e uma viragem radical no marcador. Num espaço de 15 segundos, dois golos. Fábio Cecílio perdeu a bola na zona de fixo para Pauleta, que se isolou para bater Roncaglio. Logo a seguir, Zicky recebeu uma bola longa de reposição e, à saída de Roncaglio e pressionado por outro adversário, picou a bola por cima para Tomás Paçô aparecer sozinho a encostar de cabeça (10m), no seu primeiro golo nesta final. Nem um minuto depois, em nova perda do Benfica, Pany Varela assinou o 1-3: intercetou um passe de Chishkala para Cecílio e seguiu isolado para faturar.

Na segunda parte, Merlim seguiu o caminho de Tomás Paçô e fez o seu primeiro golo nesta final para o 1-4. Foi aos 24 minutos, num remate frontal com assistência inteligente de Taynan, num lance em que Roncaglio estava fora da baliza, depois de ter saído da área para tentar uma interceção que não correu bem.

Ao minuto 27, Zicky voltou a estar em evidência com mais uma grande assistência e, à semelhança do 1-2, após uma reposição na ala: recebeu na zona de pivô, aguentou a carga de Cecílio e colocou de calcanhar para Erick surgir isolado e bater Roncaglio (1-5).

De imediato e com 12 minutos pela frente, o Benfica apostou no cinco para quatro e conseguiu reduzir por Rafael Henmi aos 33 minutos. Mas se marcou, também sofreu e por um dos nomes mais decisivos desta final. Guitta. O guarda-redes Guitta, que defende mas também marca: aos 36 minutos, de baliza a baliza, fez o seu quinto golo da época, tirando proveito de um lance de cinco para quatro que as águias não conseguiram concluir: 2-6 final no marcador.

Campeão europeu e campeão nacional: feito inédito

Com este título, o Sporting conseguiu algo inédito no panorama do futsal dos clubes portugueses. Em ano de título europeu na Liga dos Campeões, o título nacional também é dos leões. Algo que o Benfica campeão europeu em 2010 e o Sporting campeão europeu em 2019 não conseguiram, perdendo a nível interno.

Sporting dobra títulos para o Benfica

Este é o 16.º título de campeão nacional do Sporting, que volta a festeja-lo depois da última vez em 2018. Dobra a diferença para o Benfica, campeão por oito vezes. O Miramar e o Correio da Manhã têm dois títulos cada, o Freixieiro um e o Santos Venda nova um.

Além disso, Nuno Dias iguala Orlando Duarte no número de títulos no campeonato: seis.

Tomás Paçô, Erick, Taynan, Pauleta, Zicky, Hugo Neves e Rocha são campeões pela primeira vez.

O Sporting acaba a época com todos os títulos possíveis: Liga, Liga dos Campeões e Taça da Liga. Em 46 jogos oficiais, 42 vitórias, três empates e apenas uma derrota, sofrida no prolongamento.