O Benfica confirmou a contratação de João Mário.

O reforço foi confirmado com uma curta nota no site oficial e com um vídeo nas redes sociais, mas sem adiantar a duração do contrato.

De recordar que João Mário rescindiu com o Inter na véspera, ficando assim livre para assinar pelo Benfica.

O Sporting já pediu explicações ao Inter, pois entende que tem direitos que não ficaram salvaguardados com a rescisão de contrato.

artigo atualizado