Jorge Sampaoli, treinador do Marselha, criticou a contratação de Lionel Messsi considerando que o Paris Saint-Germain já estava num patamar superior em relação a todas equipas francesas e, agora, aumenta ainda mais as diferenças com a contratação do «melhor do mundo. Apesar de tudo, o treinador argentino reconhece que a chegada do compatriota vai tornar a liga francesa mais mediática.

«As diferenças vão sempre aumentando de acordo com o poder. Acredito que na atualidade o poder é muito mais forte do que a justiça. Já havia uma grande diferença do orçamento que tinha o PSG em relação a todos os outros, e à qualidade de futebolistas que têm no plantel, junta-se agora o melhor jogador do mundo», atirou o treinador em conferência de imprensa.

O treinador argentino está convencido que a superioridade do PSG vai acentuar-se com a chegada de Messi, mas também encontra um lado positivo. «Isso vem aprofundar ou multiplicar as diferenças. Por outro lado, é bom que o Leo venha para cá, porque a liga vai ficar mais mediática, todo o mundo vai ver a liga francesa, mas na realidade também gera uma grande diferença de poder, que também provoca um afastamento da justiça», prosseguiu.

A fechar o tema, Sampaoli deixou ainda um desejo para o futuro. «Oxalá que, com o passar do tempo, todos os clubes com muita história tenham as mesmas possibilidades que hoje tem o PSG que conta com um poder económico que domina totalmente a história futebolística deste país», referiu ainda.