Al-Qudah, localidade no Egito, na província de Al Sharqia, parou no passado dia 9 (quinta-feira), para assistir à final de um dos mais populares torneios regionais de futebol do país. E as imagens impressionam.

O jogo decisivo opôs as equipas Al-Numan e Al-Ghaba, tendo a vitória sido alcançada pela equipa do Al-Numan.

Edifícios a servir de bancadas, com dezenas de pessoas a assistir. Cadeiras colocadas como lugares de bancada mesmo junto ao terreno de jogo, escadas e outros lugares de acesso em redor do campo totalmente preenchidas por adeptos. Um mar de gente, com bandeiras a lembrar a Palestina e até uma pintura num quadro com Cristiano Ronaldo, com a camisola da Juventus.

O Campeonato de Juízes, assim nomeado pela ligação ao nome da localidade (Al-Qudah, em português, significa juízes), leva moradores locais a tornarem-se organizadores do torneio e é dotado de uma preparação que impressiona, aberta também à criatividade dos locais. Há até transmissões online dos jogos do torneio, personalidades locais famosas a cooperar e egípcios que formam equipas de vários pontos do país para competir.

Esta liga decorre anualmente há vários anos e apresenta algumas semelhanças com campeonatos regionais ou locais de futebol um pouco por todo o mundo. Porém, tem também algumas particularidades que o distinguem: o mesmo campo, a mesma bola e os árbitros e comentadores também não mudam, assim como as bancadas. Além disso, o campo é de terra batida e a população local, na preparação do torneio, decora o terreno em tons de verde. Cada equipa tem, não onze, mas sim oito jogadores. Não se paga bilhete para ver os jogos. Em vez disso, como já referido, a população ajuda nos preparativos. Seja captando financiamento, seja com esforço físico.

A competitividade é grande, há treinos intensos para preparar os jogos e há até testemunhos locais de que ganhar este torneio é tão ou mais importante do que se fosse competição numa liga principal do país. No Egito, até a apelidam de Al-Qudah World Cup, isto é, a «Copa do Mundo de Juízes».

