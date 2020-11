O Santos confirmou esta sexta-feira que recebeu uma proposta «de Portugal» por Lucas Veríssimo, defesa que tem sido associado com insistência ao Benfica nos últimos meses.

Em comunicado, o Peixe revela que o presidente, Orlando Rollo, não falou sobre o jogador a nenhum jornal português, e confirma depois que «existem duas propostas para o jogador, uma da Arábia Saudita e outra de Portugal».

Além do Benfica, Lucas Veríssimo tem sido também associado ao Al Nassr, de Rui Vitória.

Refira-se que o central tem 25 jogos e dois golos pelo Santos esta temporada.

O comunicado do Santos:

«O Presidente em exercício, Orlando Rollo, esclarece que não concedeu entrevista para nenhum veículo de comunicação de Portugal se referindo à negociação do atleta Lucas Veríssimo. O presidente deixa claro que existem duas propostas para o jogador, sendo uma da Arábia e outra de Portugal, ambas analisadas e aprovadas pelo Comitê de Gestão e encaminhadas para o Conselho Fiscal. E as propostas serão analisadas na reunião do Conselho Deliberativo, no dia 17 de novembro, como exige o Estatuto do Santos FC respeitado pelo atual Comitê de Gestão.»