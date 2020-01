[Em atualização]

Bruno Lage chamou 19 jogadores para o jogo do Benfica frente ao Rio Ave, esta noite, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, numa lista que conta com muitas novidades em relação à partida com o Desp. Aves.

Desde logo na baliza, onde Vlachodimos, habitual titular, não integra os convocados; para o seu lugar entra Svilar, ele que tem jogado pela equipa B.

No meio-campo saem Gabriel, lesionado, Gedson Fernandes, a caminho do Tottenham, e Caio Lucas. Em sentido inverso, entram Taarabt, Florentino, David Tavares e Rafa, este último de regresso aos eleitos de Lage após uma longa paragem por lesão.

Recorde-se que o Benfica defronta esta noite o Rio Ave no Estádio da Luz, a partir das 21h15.

Os convocados do Benfica para o jogo com o Rio Ave:

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Mile Svilar;

Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Tomás Tavares e Grimaldo;

Médios: Julian Weigl, Chiquinho, Samaris, Pizzi, Taarabt, Rafa, Cervi, Florentino e David Tavares;

Avançados: Vinícius, Seferovic e Jota.