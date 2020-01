Aí vão seis. Vítor Ferreira entrou nos últimos minutos do jogo contra o Varzim, dos quartos-de-final da Taça de Portugal, e tornou-se no sexto vencedor da Youth League a estrear-se pela equipa principal do FC Porto.

O jovem médio de 19 anos é mais recente aposta de Sérgio Conceição na formação.

Além do defesa-central Diogo Leite, que já havia jogado na época passada, o guarda-redes Diogo Costa, o defesa Tomás Esteves, o médio Romário Baró e o avançado Fábio Silva, já esta época, foram os outros campeões europeus de sub-19 lançados por Conceição.

Agora chegou a vez de Vitinha, como também é conhecido Vítor Ferreira, que depois de sete golos em 19 jogos na equipa B, desde o início desta semana passou a integrar o plantel principal.