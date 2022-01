O Burnley-Leicester previsto para este sábado foi adiado.

Em comunicado, a Premier League informa que na base da decisão está o número insuficiente de jogadores do plantel sénior do Burnley disponíveis para ir a jogo (13 jogadores de campo e um guarda-redes), devido a casos positivos de covid-19 e lesões.

As últimas semanas têm afetado o calendário do futebol inglês, com vários jogos a serem adiados devido a surtos de covid-19 nas equipas.