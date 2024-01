O Valencia foi a Cádiz impor uma goleada à equipa do sul de Espanha, que está a passar por grandes dificuldades esta época.

Inteligente a explorar os espaços (e a acelerar para o ataque, graças um velocíssimo Diego López) a equipa visitante chegou à vantagem logo aos oito minutos, por Hugo Duro.

O Cádiz empatou num daqueles penáltis descortinados pelo VAR, convertido por Rubén Alcaraz, mas nunca pareceu ter argumentos para ganhar o jogo: lançava-se no ataque, dava espaços nas costas, que eram cruelmente explorados por Diego López.

O avançado de 21 anos marcou o segundo golo e ofereceu o terceiro, apontado por Javi Guerra.

E o Valencia ainda marcou mais um, na fase em que o Cádiz estava perdido em campo, na sequência de um lançamento lateral executado por Thierry Correia, que fez mais uma boa exibição no lado direito da defesa ‘Che’.

O Valencia está no oitavo lugar com 29 pontos. O Cádiz é antepenúltimo, com 15.