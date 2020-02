Augusto Inácio já não é treinador do Avaí, anunciou esta sexta-feira o emblema brasileiro.

Em comunicado nas redes sociais, o clube de Santa Catarina agradeceu ao técnico português «pelos serviços prestados» e desejou «sucesso nos seus próximos desafios».

Augusto Inácio é despedido do comando técnico do Avaí depois de a equipa do segundo escalão brasileiro ter sido eliminada pelo Ferroviária, da quarta divisão, nos 128 avos de final da Taça do Brasil, o que não acontecia há 20 anos.

Além deste desaire, Inácio somava apenas duas vitórias em seis jogos esta época – com três derrotas e um empate nas restantes partidas.