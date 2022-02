Portugal registou mais 35 mortes por covid-19 e 8.463 novos casos, esta segunda-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).

Face ao último registo, nota-se uma queda do número de novas infeções, que baixa para cerca de metade, isto porque este domingo eram 16.132. Em Lisboa e Vale do Tejo, houve mais 8.579 novos casos. Segue-se o Norte, com 6.280, o Centro (3.643), o Alentejo (1.148), Algarve (663), Madeira (176) e Açores (76).

Relativamente aos óbitos, a região Norte foi a mais afetada, com 16. Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 11 mortes por covid-19, seguindo-se Centro (4), Alentejo (2) e Algarve (2).

Existem 148 doentes internados em Cuidados Intensivos, menos sete comparativamente com o último registo, mas há agora mais 66 doentes em enfermaria.

Portugal tem ainda menos 20.861 casos ativos e reduziu em 13.194 os contactos de vigilância. 29.289 foram dadas como recuperadas da doença.

O índice de transmissibilidade, o R (t), é agora de 0,81.