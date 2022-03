Yanis Hamache confirmou nas redes sociais que vai parar durante um mês.

«Depois da ressonância magnética, tenho a triste notícia para vos dar que estarei quatro semanas ausente. Vou regressar ainda mais forte e ajudar nos objetivos da equipa», escreveu o lateral do Boavista que foi substituído por Filipe Ferreira ainda antes do intervalo, na última jornada, no Jamor. Na altura, o franco-fargelino saiu com queixas na coxa.

Ora, assim, Hamache falha desde já o próximo jogo dos axadrezados, no Bessa, diante do FC Porto, no próximo domingo (20h45).