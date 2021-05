Tite, selecionador do Brasil, chamou dois jogadores do Benfica para os próximos jogos da «canarinha» na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022. Lucas Veríssimo e Everton Cebolinha foram convocados para os duelos com Equador e Paraguai.



Como o Maisfutebol escreveu, a equipa técnica de Tite tirou notas sobre a dupla do Benfica no clássico frente ao FC Porto, no Estádio da Luz.



Lucas Veríssimo pode fazer assim a sua estreia pela seleção principal do Brasil. Philipe Coutinho, a recuperar de lesão, é a grande baixa na convocatória.



A seleção brasileira vai defrontar o Equador a 4 de junho, em Porto Alegre, antes de jogar em Assunção contra o Paraguai, no dia 8.



Lista de convocados:



GUARDA-REDES: Alisson, Ederson, Weverton;

DEFESAS: Daniel Alves, Danilo, Alex Sandro, Renan Lodi, Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos, Thiago Silva;

MÉDIOS: Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá;

AVANÇADOS: Everton Cebolinha, Firmino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinicius Junior.