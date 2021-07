Manuel Jorge da Silva Cruz, mais conhecido por Tulipa, no mundo do futebol, é o novo treinador da equipa de sub-23 do Marítimo, um clube que chegou a representar como jogador na temporada de 1998/99.

«É um clube que conheço e em que tive o prazer de jogar. Venho com o intuito de aportar conhecimento à estrutura e melhorar a potencialidade dos jogadores», começou por dizer o técnico de 49 anos, natural de Vila Nova de Gaia, em declarações às plataformas do clube.

Depois de ter terminado a carreira como jogador, em 2005, Tulipa começou a trabalhar, como treinador, no mesmo ano, a Ovarense, mas nos últimos anos esteve a trabalhar na formação do FC Porto, acompanhando o sub-15, sub-17 e sub-19.

«Queremos potencializar os jogadores para conseguirem atingir os escalões superiores do clube. O talento e o conhecimento são importantes, mas a atitude multiplica as coisas. Gostei da energia dos jogadores e a vontade de se mostrarem», destacou ainda o novo treinador que vai jogar na Liga Revelação.