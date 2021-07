A direção do Benfica vai «chumbar» o negócio que envolve o milionário norte-americano John Textor, de acordo com informação avançada pela TVI.



Na terça-feira à noite, a SAD do Benfica enviou uma informação à CMVM, confirmando que o maior acionista individual, José António dos Santos, tinha a intenção de vender 25 por cento das ações representativas do capital social do organismo ao empresário norte-americano John Textor.



José António dos Santos, conhecido por «rei dos frangos» e arguido na operação Cartão Vermelho, cumpriu as diligências necessárias para ceder a sua participação ao investidor norte-americano.



Aliás, explica a TVI, John Textor já tinha pago a José António dos Santos um milhão de euros, numa espécie de sinal relacionado com o contrato-promessa entre as partes.