A Liga publicou as decisões tomadas pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na reunião desta terça-feira.



No âmbito do Processo Disciplinar n.º 48-20/21, a SAD do FC Porto e Francisco J. Marques foram multados em mais de 16 mil euros: 8.570,00 para a sociedade azul e branca, 7.650,00 para o diretor de comunicação.



Francisco J. Marques, sancionado por «lesão da Honra e da reputação e denúncia caluniosa» enfrenta ainda nova suspensão por 45 dias.



A SAD do FC Porto, por seu turno, foi castigada por «lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros.»