A época de Viktor Gyökeres não tem corrido da melhor forma e a seleção da Suécia está perto de ficar de fora do Mundial 2026. Após a derrota com o Kosovo, por 1-0, o avançado do Arsenal deixou críticas à «atitude» dos jogadores.

«Não quisemos tanto ganhar o jogo. Acho que isso foi evidente, deu para ver pela linguagem corporal que não queremos tanto. Fica difícil contra qualquer adversário», disse após a partida, em declarações ao Viaplay.

«Não estamos a dar o nosso melhor, não estamos totalmente focados na defesa e nos passes e isto tem a ver com atitude. Tivemos azar contra a Eslovénia (2-2) e contra a Suíça (2-0), mas nestes dois jogos contra o Kosovo não merecemos nada. Claro que é um fiasco», acrescentou.

A Suécia ocupa neste momento a última posição do Grupo B, com um ponto. Numa altura em que faltam apenas dois jogos, a Suíça lidera com 10, seguida do Kosovo, com sete, e da Eslovénia, com três.

O ex-Sporting ainda não marcou qualquer golo na presente edição da qualificação para o Mundial 2026.

