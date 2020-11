Erik Hamrén está de saída da seleção da Islândia, após ter falhado o apuramento para o Euro 2020, anunciou a federação de futebol do país.



O sueco de 63 anos, que assumiu a seleção islandesa em 2018 após o Mundial 2018, despede-se depois dos jogos da Liga das Nações contra Dinamarca e Inglaterra.



Lembre-se que a Islândia foi eliminada pela Hungria, na passada quarta-feira, no play-off de acesso ao Europeu do próximo ano. Os magiares tornaram-se assim adversários de Portugal no grupo F do próximo Campeonato da Europa, juntamente com Alemanha e França.