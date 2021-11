Paulo Bernardo, jovem médio do Benfica, está com covid-19, segundo informou o clube há instantes.

O internacional fez um teste de despistagem ao serviço da seleção de sub-21 que confirmaram, este domingo, um teste positivo.

Paulo Bernardo, que começou a época ao serviço da equipa B, estreou-se pela equipa principal do Benfica na Liga dos Campeões, no último jogo com o Bayern Munique (2-5), e depois voltou a ser utilizado no jogo seguinte, na Liga, na goleada frente ao Sp. Braga (6-1), entrando ao 23 minutos para render o lesionado João Mário.

Na seleção de sub-21, Paulo Bernardo começou o jogo com o Chipre no banco, na passada sexta-feira, mas acabou por jogar os últimos 14 minutos do jogo que Portugal venceu por 1-0.

Na seleção, Paulo Bernardo partilhava o quarto com André Almeida, pelo que, segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol, os dois médios foram dispensados do próximo jogo com o Chipre, em Faro, e o jogador do V. Guimarães vai também «cumprir um período de isolamento profilático, por exposição».

Recordamos que o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, também está em isolamento depois de também ter realizado um teste positivo ao novo coronavírrus.