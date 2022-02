O brasileiro Evanilson foi eleito o melhor avançado do mês de janeiro na Liga.

O FC Porto vê mais um jogador do plantel a conquistar uma distinção, depois de Diogo Costa, Chancel Mbemba e Vitinha.

O atacante dos azuis e brancos recolheu 28,10% dos votos dos treinadores e ficou à frente do antigo companheiro Luis Díaz, com 27,45%, enquanto Samuel Lino (Gil Vicente) completou o pódio, contabilizando 18,95%.

Evanilson, de 22 anos, tem-se assumido como figura preponderante no esquema de Sérgio Conceição e apontou cinco golos no mês de janeiro, entre os quais, um 'hat trick' diante do Belenenses.