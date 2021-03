Nuno Mendes vai estar na próxima convocatória da Seleção A, anunciou Rui Jorge há instantes, como explicação para a ausência do jovem lateral do Sporting na convocatória dos sub-21, para o Europeu da categoria.

«Esse é o problema de não fazer a convocatória depois do Fernando Santos. No caso do Nuno [Mendes], será chamado pela Seleção A», explicou o selecionador de sub-21 em conferência de imprensa.

Mais à frente na conversa com os jornalistas, Rui Jorge voltou a abordar a questão da chamada de Nuno Mendes por parte de Fernando Santos para explicar que, mais do que ganhar, interessa catapultar os jogadores lusos para níveis em que possam ser úteis à Seleção A.

«Em 2015 tínhamos Bernardo Silva, João Mário, William Carvalho e chegámos à final, mas em 2017 também tínhamos o Bruno Fernandes, o Cancelo, o Bruma, por exemplo, e fomos eliminados na primeira fase. E esses jogadores também eram excelentes e estão a alimentar a Seleção Nacional», argumentou.

«Esse é o nosso grande objetivo. O nosso papel é muito esse, é ver a coisa de uma perspetiva mais macro. Não nos resumimos a resultados, temos visto as coisas de uma perspetiva mais alargada. Ficamos contentes quando os jogadores partem para patamares superiores. Ter o Nuno Mendes a equipar-se com o Ronaldo é tremendo, é muito importante para o crescimento do jogador», atirou.

Refira-se que Fernando Santos só vai divulgar a lista de convocados para os primeiros jogos da fase de qualificação para o Mundial 2022 esta terça-feira, na Cidade do Futebol, mas ficámos desde já a saber que Nuno Mendes integra essa lista e fica, assim, o caminho aberto para o lateral estrear-se nos próximos jogos com o Azerbaijão (24 de março), Sérvia (27 março) ou Luxemburgo (30 de março).

Nuno Mendes, com apenas 18 anos (faz 19 a 19 de junho) tem sido um dos titulares de Ruben Amorim no Sporting e já conta com dezoito internacionalizações, nas seleções de formação, tendo somado jogos nos Sub-16 (3 jogos), Sub-17 (3), Sub-18 (3), Sub-19 (5) e Sub-21 (4).