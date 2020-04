Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), nesta quarta-feira à noite, a SAD do Sporting confirmou ter decidido avançar com um «lay-off», tal como antecipado pelo Maisfutebol.

A sociedade leonina informa que, para proteger os postos de trabalho, face aos efeitos da pandemia de covid-19, foram «adotadas medidas de suspensão temporária da prestação de trabalho e de redução do período normal de trabalho, bem como medidas de redução dos contratos com prestadores de serviços, abrangendo cerca de 95% do universo dos trabalhadores dependentes e independentes».

Estas medidas entram em vigor já nesta quinta-feira, dia 16 de abril, e têm a duração de 30 dias, embora este período possa ser prorrogado.

O comunicado lembra ainda que já tinha sido decidido um corte de 50 por cento no vencimento da administração da SAD, e de 40 por cento no plantel e staff da equipa principal.

Com estas medidas, a direção do Sporting estima reduzir em 40 por cento os custos com pessoal, durante o período de «lay-off».

[artigo atualizado]