Os trabalhadores do Sporting vão entrar em lay-off.

A direção de Frederico Varandas já informou os funcionários leoninos, numa comunicação geral, e deve tornar pública essa decisão ainda nesta quarta-feira.

Os trabalhadores do Sporting esperam agora posteriores indicações pois haverá situações diferentes, consoante as necessidades do clube.

O plantel profissional já tinha acordado numa redução salarial de 40 por cento e a direção cortou os próprios ordenados para metade.

em atualização