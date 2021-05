O FC Porto foi este sábado ao Pavilhão da Luz 2 vencer o Benfica (33-35), na 27.ª jornada do campeonato nacional de andebol. A equipa de Magnus Andersson passa a dispor de uma vantagem de seis pontos sobre os encarnados, mantendo-se invicta na competição.



Antes do início do encontro, os encarnados prestaram homenagem a Alfredo Quintana. Os jogadores Mahamadou Keita, Lazar Kukic e José Silva entregaram camisolas com os seus números e o nome do malogrado guarda-redes do FC Porto aos jogadores e dirigentes portistas.



Os dragões chegaram ao intervalo em vantagem 19-15 e conseguiram gerir o encontro na etapa complementar, perante a tentativa de resposta do Benfica.