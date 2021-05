Moussa Marega foi a ausência mais notada na vitória do FC Porto frente ao Rio Ave, em Vila do Conde (0-3). O avançado maliano, que termina contrato com os dragões, não foi convocado para o encontro referente à 33.ª jornada da Liga.



O Al Hilal (Arábia Saudita) anunciou a contratação de Marega a 8 de maio. Dois dias depois, o jogador foi suplente não utilizado na goleada portista frente ao Farense, por 5-1. No dia 11, foi Marega a assumir publicamente a saída para o clube saudita.



Este sábado, sem que tenha sido comunicado qualquer problema físico do maliano, Sérgio Conceição prescindiu pela primeira vez de Moussa Marega num jogo da Liga 2020/21.



O avançado foi utilizado em 30 das 33 jornadas da prova e ficou no banco a tempo inteiro frente no Tondela-FC Porto (0-2) e no FC Porto-Farense (5-1). Desta vez, não teve o seu nome inscrito na ficha de jogo do Rio Ave-FC Porto (0-3).