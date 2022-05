A FIGURA: Geny Catamo

Titular no último jogo da temporada, o moçambicano teve oportunidade de se soltar, sendo o jogador que deixou melhores apontamentos em campo. Teve capacidade para acelerar o jogo, para provocar rasgos e servir os companheiros com qualidade. Assiste para dois dos quatro golos do Vitória e interfere em mais uma série de lances de perigo da equipa de Pepa. O extremo emprestado eplo Sporting mostrou a sua melhor face no derradeiro jogo com a camisola vimaranense.

O MOMENTO: golo de Lameiras (51’)

O segundo golo do Vitória chegou no início da segunda parte, numa fase em que o Gil estava bem na partida em busca da igualdade. Numa saída rápida para o ataque Geny descobriu Rúben Lameiras na esquerda em boa posição, o extremo rematou cruzado de fora da área com o pé esquerdo, batendo Andrew. A bola ainda desvia num defesa. Golo decisivo para definir o curso do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Miguel Maga

Praticamente não deu margem a Samuel Lino para que um dos jogadores mais irreverentes do Gil criasse perigo e ainda foi ao ataque de forma decisiva, tirar o cruzamento que permitiu ao Vitória adiantar-se no marcador.

Fujimoto

O japonês de 22 anos foi dos mais ativos em jogo por parte da equipa de Barcelos, sendo dos seus pés que saíram os principais lances passíveis de criar perigo. Tentou servir Fran Navarro por mais do que uma vez.

Rúben Lameiras

Jogo de trabalho do extremo canhoto, que nunca perdeu o foco e, para além da natural preocupação ofensiva, esteve sempre atento ao equilíbrio da equipa. Apontou o segundo golo do Vitória num lance em que sobe bem pelo flanco esquerdo.

Léautey

Aposta de Ricardo Soares no decorrer da segunda parte, o extremo ainda tentou puxar pela equipa do Gil Vicente, com algumas acelerações perigosas. Não teve seguimento por parte dos colegas.