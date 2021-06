As contas do Benfica foram aprovadas com 53 por cento de votos favoráveis, na sequência da Assembleia Geral realizada esta terça-feira. Os associados do clube votaram p orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades da direção, assim como o parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2021/2022.



De acordo com as informações divulgadas pelos encarnados, estes foram os resultados da votação:



Sim: 53,254%

Não: 44,954%

Abstenção: 1,792%

Número total de votantes: 1559 sócios

A reunião magna decorreu entre as 10h00 e as 21h00, com votação presencial no Pavilhão n.º 2 do Complexo Desportivo do Estádio do Benfica, por via eletrónica, em dez urnas.