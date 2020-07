Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o triunfo sobre o V. Guimarães na Luz por 2-0:

[Sobre a exibição de Florentino, que não jogava há muito tempo para o campeonato]

«Deu uma boa resposta, tal como estávamos à espera. Tal como todos os outros que não jogam, são jogadores que dão o máximo nos treinos.

Reconheci uma necessidade de tirar o Julian fruto do momento do jogo. Ele já tinha um cartão amarelo e fruto de algumas decisões que foram sendo tomadas, senti que era a altura de sair. Nem vou discutir se as faltas davam direito a cartão amarelo ou não. Ainda nem vi. Mas foi uma decisão tomada em função do momento do jogo.»