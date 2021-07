A FIGURA: Tabata

Atuou numa zona mais central do terreno. Muito ativo na construção de jogo do Sporting, ora a baixar, ora a posicionar-se nas costas dos médios. Esteve perto de marcar e teve um toque de classe numa jogada que terminou com um golo anulado a Nuno Santos por fora de jogo. Apesar de estar mais habituado a jogar encostado às faixas, tem argumentos técnicos que lhe permitem fazer também a diferença noutros terrenos.

POSITIVO: Alioune Ndour

Uma autêntica força da natureza no ataque do Belenenses. Pujante, veloz e explosivo. Marcou um golo de belo efeito e procurou-o por mais do que uma vez na segunda parte. Cuidado com ele!

NEGATIVO: Sandro

Infeliz no autogolo num qual rematou involuntariamente duas vezes na direção da própria baliza na mesma jogada. Apesar de poder atuar como central, é médio de origem e isso, aliado à condição física ainda por apurar, pode explicar as lacunas que ficaram evidentes. Denotou alguma lentidão nas ações defensivas, tendo visto um amarelo depois de ser batido num lance e, depois, cometeu o penálti que originou o 2-1 do Sporting. Saiu ainda na primeira parte por lesão.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Tomás: procurou espaços nas costas dos centrais e associar-se aos companheiros. Na primeira parte meteu a cabeça em água a Sandro, a quem «arrancou» um amarelo e um penálti. Na segunda parte esteve duas vezes perto do golo, que merecia pelo que trabalhou.

Rúben Vinagre: entrou logo aos 10 minutos para o lugar do lesionado pedro Porro. Com o processo defensivo entregue a Neto, Feddal e Rodrigo Fernandes, teve liberdade para emprestar profundidade ao corredor direito e teve alguns momentos interessantes. Saiu pouco antes da hora de jogo para ser rendido por Nuno Mendes, que atuou também no corredor direito e, ainda que fora da sua posição, mostrou por que razão é ele o número 1 indiscutível para a ala esquerda.

Flávio Nazinho: não se aventurou muito no ataque, mas mostrou serenidade e discernimento nas ações. Dezassete anos (completa 18 para a semana) com os pés no chão. Não é pouco!

Luiz Felipe: contratado para esta temporada a uma equipa dos escalões secundários do Brasil, mostrou argumentos para se afirmar como uma opção segura para Petit, com duas ou três boas defesas.