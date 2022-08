Depois do empate com o Fulham de Marco Silva, o Liverpool não foi além de um empate caseiro com o Crystal Palace (1-1), e continua assim sem ganhar na Premier League 2022/23.

O ex-benfiquista Darwin Núñez estreou-se a titular, mas teve uma noite para esquecer: falhou algumas oportunidades na primeira parte e acabou expulso ao minuto 57, por agressão.

Por essa altura já o Liverpool perdia, por força de um golo de Wilfried Zaha, ainda na primeira parte (32m).

O ex-portista Luis Díaz é que evitou a derrota do Liverpol com um grande golo de fora da área, ao minuto 61.

O português Fábio Carvalho ainda entrou ao minuto 79, mas não evitou novo deslize dos «reds».