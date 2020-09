A equipa de sub-23 do Marítimo alcançou a primeira vitória na Liga Revelação com uma vitória sobre a Cova da Piedade, na abertura da segunda jornada, por 3-2. Os insulares estiveram a perder por 0-2, mas acabaram por reclamar os três pontos.

Os visitantes entraram no jogo a vencer com Vidente Caldeira a abrir o marcador logo no primeiro minuto, enquanto Diogo Carvalha aumentou a vantagem da equipa de Almada, à passagem da meia-hora.

A equipa da Madeira ainda reduziu antes do intervalo, aos 43 minutos, por Úmaro Baldé, e acabou por virar o resultado na segunda parte, com um autogolo de Danny Prins (70m) e um golo de Ruan Teles já em tempo de compensação.

O Marítimo soma, assim, os primeiros pontos na nova edição desta competição, igualando o Cova da Piedade que, na ronda inaugural, tinha batido o Sporting por 2-1.

Veja o resumo do jogo: