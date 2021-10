O Portugal-Sérvia vai mudar-se de Alvalade para a Luz, informou a Federação.

Agendado para 14 ide novembro, o encontro de qualificação para o Mundial 2022 estava previsto para a casa do Sporting, mas «devido ao calendário sobrecarregado» dos leões em casa, «entre jogos da Liga e Champions, nas próximas semanas» o duelo muda-se para o recinto do Benfica.

O Sporting joga em casa com Moreirense, Famalicão, Vitória de Guimarães e Besiktas e, portanto, o relvado precisa de ser cuidado. A Luz recebe apenas duas partidas, o Bayern de Munique e o Sp. Braga.

A FPF agradeceu a Sporting e Benfica «e em particular aos presidentes Frederico Varandas e Rui Costa, a disponibilidade e compromisso manifestados» e indicou que acordou com o clube leonino «que a Seleção Nacional voltará a jogar no Estádio José Alvalade em próxima fase de qualificação».