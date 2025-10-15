Genaro Gattuso, selecionador de Itália, garantiu que, caso falhe a qualificação para o Mundial 2026, não só vai deixar a seleção, como também vai sair do país, numa altura em que a seleção azzurra já garantiu, pelo menos, a presença no play-off.

Declarações do selecionador, na conferência de imprensa que se seguiu à vitória da squadra azzurra sobre Israel (3-0), com um golo de Mancini e um «bis» de Retegui.

«Se a Itália não se qualificar para a fase final do Mundial 2026, saio do país. Já vivo bastante longe, mas iria ainda para mais longe», destacou o antigo internacional italiano.

A Itália somou seis pontos na última data FIFA para as seleções, ao vencer na Estónia (3-1), antes de receber Israel (3-0). Duas vitórias que permitiram à Itália reforçar o segundo lugar do Grupo I, com menos três pontos do que a líder Noruega, mas já com mais seis do que Israel que só tem mais um jogo pela frente.

A Itália ainda pode chegar ao primeiro lugar, uma vez que, depois da visita à Moldova, em novembro, também recebe a Noruega, a equipa de Haaland que, em Olso, marcou um golo aos italianos (3-0) e sentenciou a saída de Luciano Spaletti.

Recordamos que a Itália, que já conquistou quatro Campeonatos do Mundo (1934, 1938, 1982 e 2006), falhou as últimas duas edições da maior competição da FIFA, em 2018, na Rússia, e em 2022, no Qatar.