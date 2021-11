Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais oito óbitos associados à covid-19 e mais 974 novos casos de infeção confirmados, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



A região de Lisboa e Vale do Tejo tem o maior número de novos infetados (382), seguida pelo Norte (266) e, com menor números de casos, Centro (118), Algarve (106), Alentejo (46), Madeira (43) e Açores (13).



Há mais 427 casos ativos, para um total de 38.358. Por outro lado, há 539 pessoas que recuperaram da doença, mas o número de internados também subiu, com mais cinco pessoas num total de 470 nessa condição, 76 delas em cuidados intensivos, mais uma do que no domingo.



A incidência está nos 156,5 casos por 100 mil habitantes e o R(t) situa-se em 1,16.