A convocatória de Francisco Neto, divulgada esta segunda-feira, para os compromissos da seleção portuguesa feminina, diante de Israel e Alemanha, conta com duas novidades.

A defesa-central dos franceses FF Yzeure, Clara Moreira, estreia-se na lista de convocadas, que conta com o regresso da centrocampista do Sp. Braga, Vanessa Marques, depois de alguns meses de fora.

Portugal recebe Israel a 25 de novembro, pelas 18h00, no Estádio Municipal de Portimão. Cinco dias depois, defronta a Alemanha, no Estádio de São Luís, em Faro. Os dois jogos são referentes ao apuramento para o Campeonato do Mundo Austrália & Nova Zelândia 2023.

A seleção portuguesa, que venceu as últimas três partidas, está na segunda posição do Grupo H, com 10 pontos, menos dois que a líder Alemanha.

Veja a lista de convocadas:

FC Famalicão - Rute Costa

FF Yzeure - Clara Moreira

Kansas City - Jéssica Silva

Levante UD - Tatiana Pinto

Marítimo: Telma Encarnação

Sp. Braga: Diana Gomes, Dolores Silva, Andreia Norton, Patrícia Morais, Carolina Mendes e Vanessa Marques

Servette FC: Inês Pereira

SL Benfica: Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth, Catarina Amado e Lúcia Alves

Sporting CP: Ana Borges, Diana Silva, Fátima Pinto, Joana Marchão, Andreia Jacinto e Alicia Correia