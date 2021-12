O Sporting confirmou esta quarta-feira que decorreram buscas no Estádio de Alvalade, no âmbito da operação «Malapata», tal como a CNN já havia avançado.

Na nota, os leões reiteram que não são alvo da investigação e que não têm qualquer relação com o investigado, no caso César Boaventura, empresário de futebol.

«Mais informamos que tudo decorreu de forma célere, tendo a Sporting SAD entregue os documentos que lhe foram solicitados», lê-se o documento, no qual o emblema verde e branco garante total colaboração com as autoridades.

Também em comunicado, o Benfica confirmou igualmente que «está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça».

Assim como o emblema leonino, o clube da Luz frisa «que não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais.»