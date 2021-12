A FIGURA: Taarabt

Claramente o elemento mais do Benfica esta noite. Taarabt parece andar sempre uma mudança acima dos colegas, com tudo isso o que tem de bom e mau. Esta noite foi positivo, já que o marroquino acelerou muitas vezes o jogo encarnado. Foi ele que bateu o livre da jogada ensaiada que deu o primeiro golo da partida, e pouco depois serviu de bandeja Gonçalo Ramos, mas o avançado permitiu a defesa do guardião adversário. Isto entre muitas outras ações desequilibradoras, claro. Na etapa complementar foi mais discreto, até porque ganhou outra responsabilidade defensiva no meio-campo com a saída de Meite. Mas nada que apague a exibição do marroquino.

O MOMENTO: fífia de Léo evita o uso da calculadora, minuto 73

O jogo encaminhava-se para o fim, e o 2-0 no marcador indicava que Benfica e Vitória de Guimarães iam acabar a noite agarrados à calculadora, para ver qual das equipas seguia para a final four da Taça da Liga. Até que Darwin se encheu de fé, rematou do meio da rua, e Léo deu uma ajuda preciosa, ao deixar a bola passar por baixo das pernas. Calculadora novamente no bolso.

OUTROS DESTAQUES

Darwin

Cinco golos em dois jogos não é um registo nada mau. Darwin já tinha sido a figura em Famalicão, com um hatr-trick, e esta noite voltou a ser decisivo… em apenas 45 minutos. Começou no banco, mas foi lançado por Jesus para o assalto final à baliza serrana. Nem sempre toma a melhor decisão, é certo, mas teve o mérito de bisar em apenas uma parte. O penálti foi batido de forma exemplar e o terceiro golo, o decisivo… aí já partiu muito da abordagem menos positiva de Léo.

Gonçalo Ramos

Ainda não foi desta que o jovem avançado se estreou a marcar pela equipa principal esta época. Teve mérito na assistência para Seferovic no primeiro golo, mas logo depois foi perdulário na cara de Léo, com um remate em que a bola foi quase ao «boneco». Muito esforçado, o jogador português deu-se sempre ao jogo, mas nem sempre tomou as melhores decisões. Nota-se alguma ansiedade nas ações de Gonçalo e isso só uma coisa poderá resolver: o tal golo que lhe falta esta temporada.

Tomás Araújo

Em destaque na equipa B do Benfica, Tomás Araújo estreou-se esta noite pela formação principal dos encarnados. Num jogo de atuação relativamente simples, já que as águias passaram a maior parte do tempo em processo ofensivo, Tomás deu os primeiros passos no Estádio da Luz e protagonizou uma exibição simples. Falhou apenas um passe comprometedor, situação que o colega Ferro resolveu, e prontamente pediu desculpa aos colegas. Na segunda parte, mesmo quando Jesus mudou para um sistema de quatro defesas, manteve o nível.

Paulo Bernardo

Também foi lançado ao intervalo, e sai deste jogo com nota positiva. Partilhou o meio-campo com Taarabt, mas com responsabilidades muito mais ofensivas do que tinha feito Meite na primeira parte. A evolução foi clara. Esteve ainda perto do golo nos minutos finais.

Gilberto

Estava a ser um dos melhores do Sp. Covilhã Gilberto, o homem que envergou a braçadeira de capitão dos serranos esta noite, até ao penálti cometido sobre Rafa. Isso não apaga um jogo de maneira geral positivo, no qual foi o elemento mais do meio-campo da equipa da II Liga. No primeiro tempo, por exemplo, obrigou Helton Leite a uma defesa bem apertada. Sai com nota positiva, apesar de tudo.