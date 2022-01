O Famalicão tentou de tudo para derrubar o dique construído pelos castores, mas acabou por permitir que o Paços Ferreira conquistasse, pela primeira vez, um ponto em casa dos famalicenses.

A equipa orientada por Rui Pedro Siva foi quase sempre superior, teve as melhores oportunidades, mas faltou eficácia na hora de atirar à baliza. Os pacenses, mesmo a jogar em superioridade numérica mais de 20 minutos, nunca conseguiram impor o seu jogo e fazer mossa no adversário.

Mais Famalicão

Os dois técnicos fizeram o mesmo número de alterações nos onze iniciais em relação à partida anterior. Rui Pedro Silva deixou de fora o castigado Riccieli, o lesionado Rúben Lima e Iván Jaime e Bruno Rodrigues, por opção. Para a equipa titular saltaram Alex Nascimento, Adrián Marín, Marcos Paulo e Pedro Marques. Já César Peixoto trocou Nuno Lima, Rui Pires, Fernando e Denilson, por Lucas Silva, Nuno Santos, Luiz Carlos e Maracás.

O treinador do Famalicão apresentou, pela primeira vez, um 4-4-2, com Pedro Marques a acompanhar Simon Banza no ataque. Já o homólogo de Paços Ferreira veio a jogo com uma linha de três, tal como havia apresentado na Luz. Após equilíbrio inicial, os famalicenses começaram a tomar conta do jogo e a chegar mais vezes com perigo à baliza adversária.

Pêpê, Banza e Pedro Marques tiveram nos pés as melhores oportunidades de toda a primeira parte. O médio tentou o remate de fora da área, que saiu rasar a trave; o avançado francês subiu ao terceiro andar para cabecear para uma grande defesa de André Ferreira; por fim, o atacante português, após excelente cruzamento de Ivo, cabeceou solto ao segundo poste, mas por cima.

Expulsão condicionou

Na segunda metade, a toada de jogo manteve-se. Os de Famalicão com mais bola, a tentar assumir as despesas do jogo, mas continuava com dificuldades em chegar a zonas de finalização. Os dois técnicos começaram a refrescar as equipas, mas nada alteraram na estrutura. Ainda assim, continuaram a ser os da casa mais perigosos e a ficar perto do golo. Bruno Rodrigues, acabado de entrar, cruzou para a cabeçada de Banza, à qual André Ferreira respondeu com uma boa defesa.

O jogo iria mudar ao minuto 70, altura em que Alexandre Penetra levava o segundo amarelo e consequente vermelho, deixando os locais com menos uma unidade. Aí, os pacenses assumiram as despesas e ficaram perto do golo. Em duas ocasiões, valeu Luiz Júnior a impedir o golo de Uilton. Depois, já com João Pedro em campo, os pacenses quase marcavam, mas, uma vez mais, Luiz Júnior impediu.

Quem não virava a cara à luta era a equipa famalicense que, a fechar, quase alcançava a vitória. Após canto, Bruno Rodrigues apareceu ao primeiro poste a cabecear para a defesa da noite de André Ferreira. No final, as duas formações tiveram de dividir os pontos, com os castores a saírem mais satisfeitos.