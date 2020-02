Três em cinco.

Assim vai a vida de Jorge Jesus no Flamengo no que respeita a títulos conquistados. Depois das conquistas do Brasileirão e da Libertadores, o Mengão entrou da melhor maneira em 2020 e conquistou este domingo a Supertaça do Brasil, ao bater o Ath. Paranaense, por 3-0. Só escapou ao técnico português o Mundial de Clubes e a Taça.

Em Brasília, Jesus apostou na equipa base que o levou ao sucesso na época passada, com apenas uma troca: Pablo Marí, agora no Arsenal, deu lugar ao reforço Gustavo Henrique.

E foi com velhas rotinas que o Flamengo se adiantou no marcador. Depois de uma entrada forte, com controlo total sobre o adversário, a formação de Jesus chegou à vantagem à passagem do quarto de hora: Gabigol cruzou na direita e Bruno Henrique cabeceou com classe para o fundo das redes.

FILME DO JOGO.

Pouco depois, em cima da meia-hora de jogo, Gabigol também se juntou à festa dos goleadores: o avançado brasileiro aproveitou uma falha de comunicação entre Santos e Márcio Azevedo e fez o 2-0 ainda antes do intervalo.

Foi, de resto, depois disso que o Ath. Paranaense atravessou a melhor fase na partida. Os comandados de Dorival Junior aproximaram-se da baliza do Flamengo, mas a falta de eficácia e Diego Alves mantiveram tudo na mesma antes do final do primeiro tempo.

Na etapa complementar, mais domínio do Flamengo e o terceiro golo chegou com naturalidade: novamente Bruno Henrique na jogada, Santos intercetou o passe que ia na direção de Gabigol, mas depois apareceu Arrascaeta para empurrar para o fundo das redes.

Resultado fechado aos 68 minutos e uma vitória serena do Flamengo. A equipa de Jesus foi sempre superior ao adversário e resolveu o encontro com relativa tranquilidade.

O Flamengo de Jorge Jesus entra assim da melhor maneira na nova época, com mais um troféu para o currículo, e vira-se assim para o carioca, competição na qual já está na final. Seguir-se-á depois o Brasileirão e a Libertadores, novamente os grandes objetivos da temporada.

ORA VEJA OS GOLOS DO JOGO:

[Artigo atualizado]