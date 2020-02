O Sporting solidarizou-se com Moussa Marega, jogador do FC Porto. O maliano saiu do relvado neste domingo a meio do jogo frente ao Vitória de Guimarães, devido a insultos racistas.

Treinador e plantel portistas não conseguiram demover Marega e Sérgio Conceição acabou por substituí-lo. O Sporting afirma que apoia o maliano.

Comunicado do Sporting:

O Sporting Clube de Portugal vem por este meio manifestar a sua solidariedade com o jogador Marega do FC Porto e repudiar qualquer acto de racismo e preconceito social.

Os valores que o Sporting Clube de Portugal defende não se reveem neste tipo de comportamento e consideramos, mais uma vez, que as autoridades devem agir em nome de todos aqueles que pretendem elevar o desporto e a sociedade portuguesa.

Os acontecimentos desta tarde em Guimarães merecem toda a nossa atenção e preocupação e apenas em conjunto conseguiremos erradicar estas atitudes dos estádios em Portugal.

Ao jogador, todo o nosso apoio.