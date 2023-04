Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o empate com o Arouca em Alvalade:

[Análise ao jogo]

«Faltou-nos no início alguma velocidade, mas com o Arouca sempre muito baixo fomos criando oportunidades. Na primeira parte fizemos muitos cruzamentos rasteiros e ninguém apareceu para encostar a bola. Na segunda parte, o Arouca teve uma linha de sete e às vezes de oito e os cruzamento não saíram bem mesmo quando metemos lá o Seba [Coates]. Mesmo assim, tivemos várias oportunidades, um penálti falhado e oferecemos mais um golo a uma equipa que não criou oportunidades.»

[Um Sporting na primeira parte e outro na segunda]

«Faltou-nos alguma energia no início. O Hector [Bellerín] não funcionou por dentro. E depois começou a haver algum cansaço no Arouca e começámos a pressionar mais o adversário. Tivemos sempre o controlo do jogo, mas faltou-nos sempre alguma inspiração.»