João Henriques, treinador do AVS, disse sentir um sabor agridoce com este empate. O técnico destacou o trabalho feito desde que chegou, em dezembro, quando a equipa somava apenas três pontos.

Análise ao jogo

Foi um domínio consentido da nossa parte para poder explorar as costas do Moreirense. Sabíamos que o Moreirense envolve muita gente na frente, mas quando perde a bola estava desequilibrado. O Moreirense teve mais bola, mas nós tivemos as melhores oportunidades. Ficamos com um sabor agridoce neste encontro. Olhamos para a época e ver que o AVS faz hoje o sexto jogo consecutivo a pontuar, ficamos satisfeitos. Há jogadores que saem valorizados e com os pontos conquistados nesta última fase do campeonato, podíamos ter alcançado a manutenção facilmente.

Ainda assim termina o campeonato satisfeito?

As dinâmicas das derrotas e vitórias têm muita força. Cheguei ao AVS com apenas três pontos, fruto de três empates e nenhuma vitória, era muito difícil, mas foi um crescimento bom, um valorizar de ativos e ainda haver a especulação de jogadores associados a grandes clubes e para nós é gratificante. Criámos uma equipa, potenciamos jogadores, e isso é um dos trabalhos das equipas técnicas. Nesta fase final, todos saíram valorizados, ao contrário do que diz a tabela classificativa. Este desafio faz com que eu saia mais treinador. Estou tremendamente orgulhoso porque treinei com homens de carácter porque conseguiram-se reerguer e construir uma equipa. Todos somos uns privilegiados em estar na I Liga e por isso vínhamos para os treinos com muita alegria e entusiasmo. Estou muito feliz por voltar a treinar na I Liga e já levo quase 150 jogos. Estamos associados a uma descida de divisão, mas acabamos por valorizar.

João Henriques vai continuar?

Terminou agora o campeonato, vamos fazer um balanço e vamos ver o que é melhor para todas as partes porque não tenho dúvidas de que o AVS vai ser um forte candidato à subida de divisão.