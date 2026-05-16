João Henriques: «Sexto jogo consecutivo a pontuar, mas fica um sabor agridoce»
Treinador do AVS não revelou se vai continuar no clube
Treinador do AVS não revelou se vai continuar no clube
João Henriques, treinador do AVS, disse sentir um sabor agridoce com este empate. O técnico destacou o trabalho feito desde que chegou, em dezembro, quando a equipa somava apenas três pontos.
Análise ao jogo
Foi um domínio consentido da nossa parte para poder explorar as costas do Moreirense. Sabíamos que o Moreirense envolve muita gente na frente, mas quando perde a bola estava desequilibrado. O Moreirense teve mais bola, mas nós tivemos as melhores oportunidades. Ficamos com um sabor agridoce neste encontro. Olhamos para a época e ver que o AVS faz hoje o sexto jogo consecutivo a pontuar, ficamos satisfeitos. Há jogadores que saem valorizados e com os pontos conquistados nesta última fase do campeonato, podíamos ter alcançado a manutenção facilmente.
Ainda assim termina o campeonato satisfeito?
As dinâmicas das derrotas e vitórias têm muita força. Cheguei ao AVS com apenas três pontos, fruto de três empates e nenhuma vitória, era muito difícil, mas foi um crescimento bom, um valorizar de ativos e ainda haver a especulação de jogadores associados a grandes clubes e para nós é gratificante. Criámos uma equipa, potenciamos jogadores, e isso é um dos trabalhos das equipas técnicas. Nesta fase final, todos saíram valorizados, ao contrário do que diz a tabela classificativa. Este desafio faz com que eu saia mais treinador. Estou tremendamente orgulhoso porque treinei com homens de carácter porque conseguiram-se reerguer e construir uma equipa. Todos somos uns privilegiados em estar na I Liga e por isso vínhamos para os treinos com muita alegria e entusiasmo. Estou muito feliz por voltar a treinar na I Liga e já levo quase 150 jogos. Estamos associados a uma descida de divisão, mas acabamos por valorizar.
João Henriques vai continuar?
Terminou agora o campeonato, vamos fazer um balanço e vamos ver o que é melhor para todas as partes porque não tenho dúvidas de que o AVS vai ser um forte candidato à subida de divisão.