O treinador do Benfica, Bruno Lage, chamou 22 jogadores para o jogo com o Rio Ave, da 27.ª jornada da Liga. As principais novidades são Zivkovic e Gonçalo Ramos.

O médio sérvio pode voltar a jogar de águia ao peito sete meses depois, depois de ter atuado frente ao Sp. Covilhã, para a Taça da Liga; já o jovem avançado soma a segunda chamada à equipa principal dos encarnados, depois de ter integrado a convocatória para a partida ante o Vitória de Setúbal, em dezembro, também para a Taça da Liga.

Em relação à partida com o Portimonense, na jornada passada, saem da lista Jardel e Grimaldo, eles que se lesionaram durante esse encontro e são baixas para Lage.

De resto, no boletim clínico das águias, além dos dois defesas, continua a constar o nome de David Tavares, ainda positivo para a covid-19.

O Benfica defronta esta quarta-feira o Rio Ave, em Vila do Conde, a partir das 21h15.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ivan Zlobin, Odysseas e Mile Svilar;

Defesas: Nuno Tavares, Tomás Tavares, Ferro e Rúben Dias;

Médios: Florentino, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Julian Weigl, Adel Taarabt, Gabriel, Samaris, Rafa e Chiquinho;

Avançados: Gonçalo Ramos, Dyego Sousa, Vinícius, Seferovic e Jota.