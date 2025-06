A Salernitana pediu para adiar o jogo da segunda mão do play-off de manutenção da Série B, devido a uma grave intoxicação alimentar que afetou o plantel. Depois do jogo frente à Sampdoria, referente à primeira mão, alguns membros da comitiva de Salerno, apresentaram problemas gastrointestinais.

«O US Salernitana 1919 anuncia o cancelamento do treino de hoje devido a uma grave intoxicação alimentar que afetou 21 membros da equipa, entre jogadores e comissão técnica, culminando numa série de doenças sentidas durante a viagem de volta de Génova», pode ler-se no comunicado oficial.

Na chegada ao aeroporto de Salerno Costa d'Amalfi, quatro ambulâncias levaram os membros do staff e jogadores para o hospital. Passado algumas horas, muitos receberam alta, enquanto outros permanecem sob observação.

«Temos toda a equipa técnica indisponível e nove jogadores que não estão bem. Esperamos que a situação seja resolvida o mais rápido possível», afirmou o diretor desportivo do Salernitana, Marco Valentini.

De acordo com a Polícia Estadual da Sede da Polícia de Génova, um dos problemas pode ser a má conservação dos alimentos que ingeriram.

Na primeira mão do play-off de manutenção da Série B de Itália, o Salernitana perdeu frente à Sampdoria (2-0). O segundo jogo está marcado para dia 20 de junho.