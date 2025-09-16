O avançado brasileiro Gabriel Barbosa, ou Gabigol, reconheceu que procura mais minutos de jogo no Cruzeiro, mas deixou elogios ao trabalho que está a ser desenvolvido com a equipa técnica liderada pelo português Leonardo Jardim no clube.

«Temos uma relação incrível, falamos sobre tudo. Eu tiro muitas dúvidas com ele. É claro que conversamos bastante, é claro que eu procuro minutos e ele sabe disso, mas temos uma relação incrível, o Cruzeiro tem tido um ano maravilhoso e em dezembro vamos voltar a conversar», disse o antigo avançado do Benfica, que tem contrato com o clube até 2028, em declarações ao canal brasileiro SporTV.

Na última noite, Gabigol entrou aos 71 minutos do jogo com o Bahia, que nessa altura ainda vencia por 1-0, tendo depois feito um golaço de pé esquerdo para a reviravolta (86m), após o 1-1 apontado por Luis Sinisterra (77m), também lançado do banco. Gabigol não marcava desde 20 de julho.

«É uma vitória de uma equipa que trabalha bastante, acho que fizemos as coisas bem e merecemos ganhar. Nós treinamos bastante durante a semana», referiu, falando também do lance do golo.

«A confiança… eu até brinco com os meus companheiros, que acho que até tenho demais. É muito trabalho, confiança, talento, uma mistura de tudo. Temos trabalhado bastante, procurando minutos. Claro que todo o mundo quer jogar, é sempre um pouco difícil, mas trabalhando vamos conseguir mais minutos e ajudar a equipa», afirmou, ainda.