O Santos comunicou nesta sexta-feira que chegou a acordo com Robinho para a suspensão do contrato entre as partes. O jogador foi condenado pela justiça italiana, em primeira instância, por violência sexual contra uma jovem e a sua contratação gerou enorme polémica no Brasil.



«O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália», informou o clube brasileiro.



Robinho recorreu de uma condenação de nove anos de prisão por violência sexual coletiva contra uma jovem albanesa, em 2013. O jogador e outros cinco brasileiros respondem pela acusação. O internacional brasileiro nega o sexo sem consentimento e a análise do processo em segunda instância está agendada para dezembro.



A sua contratação por parte do Santos indignou os adeptos e vários patrocinadores ameaçaram virar costas ao clube. Face à pressão, as partes aceitaram suspender o contrato assinado a 10 de outubro.