Kanchha Sherpa, o último sobrevivente da primeira ascensão bem-sucedida ao Monte Evereste, morreu aos 92 anos.

Membro da equipa que integrou a histórica expedição ao cume mais alto do Mundo em 1953, Kanchha Sherpa já não se estaria a sentir bem há alguns dias, segundo informou o neto, Tenzing Chogyal Sherpa, em declarações à Agência France Press (AFP).

Nascido em 1933, Kanchha foi contratado como carregador na expedição liderada pelo neozelandês Edmund Hillary, quando tinha apenas 19 anos. A 29 de maio de 1953, Hillary e o nepalês Tenzing Norgay Sherpa alcançaram o topo do Evereste, situado a 8.848 metros de altitude.

Durante a escalada, o jovem Kanchha chegou à temida «zona da morte», situada acima dos 8.000 metros sem possuir qualquer experiência anterior em montanhismo.

Naquela época, os membros da expedição partiram de Katmandu, capital do Nepal, e caminharam durante duas semanas até ao acampamento-base, carregando tendas, alimentos e equipamento.

Após a histórica conquista, Kanchha participou em diversas expedições ao longo de duas décadas, até abandonar o montanhismo por insistência da esposa.

Mais tarde dedicou-se à gestão de uma pousada em Namche, Nepal, e criou uma fundação destinada a apoiar a educação de famílias carenciadas.