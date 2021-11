Os Países Baixos garantiram esta terça-feira o apuramento para a fase final do Mundial de futebol de 2022, ao vencerem em casa a Noruega (2-0), na última jornada do Grupo G.



A seleção neerlandesa vai disputar uma fase final pela 11.ª vez, depois de ter falhado a participação no Campeonato do Mundo de 2018.

Steven Bergwijn (84m) e Memphis Depay (90+1m), marcaram os golos da seleção laranja em Roterdão.

Além dos Países Baixos, a Europa qualificou diretamente Sérvia (vencedora do Grupo A), Espanha (B), Suíça (C), França (D), Bélgica (E), Dinamarca (F), Croácia (H), Inglaterra (I) e Alemanha (J).



Turquia e Ucrânia garantiram o segundo lugar nos respetivos grupos e fecharam a lista de doze equipas que vão ao play-off.



Resultados de hoje na zona europeia:

Grupo D:

Finlândia - França, 0-2

Bósnia e Herzegovina - Ucrânia, 0-2

Grupo E:

País de Gales - Bélgica, 1-1

República Checa - Estónia, 2-0

Grupo G:

Gibraltar - Letónia, 1-3

Montenegro - Turquia, 1-2

Países Baixos - Noruega, 2-0